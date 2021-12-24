Посол Эфиопии в РФ заявил, что власти положат конец выступлению повстанцев в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Эфиопии надеются преодолеть внутриполитический кризис в стране в следующем году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

Отвечая на вопрос о возможности в 2022 году положить конец выступлению повстанцев в стране, он ответил положительно. "Контрнаступательные действия очень эффективны в настоящее время, и правительственные силы завершат эту операцию так быстро, как только это возможно", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что борьба с силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) развернулась в пользу правительства после решения премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда противостоять повстанцам напрямую на боевых фронтах. "Вся территория региона Афар, а также большая часть территорий региона Амхара теперь находятся под контролем эфиопских объединенных сил", - добавил он. - Наши люди очень мобилизованы как в стране, так и в диаспорах по всему миру, и желают положить конец действиям этих террористических групп".

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября на севере страны крупное наступление на позиции сил НФОТ, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.