В Латвии предотвратили 103 попытки незаконного пересечения границы с Белоруссией за сутки

РИГА, 24 декабря. /ТАСС/. Пограничники Латвии за минувшие сутки предотвратили самое большое за последнее время количество попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией - 103. Об этом в пятницу сообщает Государственная пограничная охрана.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"В четверг, 23 декабря, пограничники предотвратили попытки 103 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую государственную границу", - указывает служба.

Вторую неделю подряд в Латвии наблюдается рост числа попыток незаконного пересечения мигрантами границы с Белоруссией. Пограничники республики 20 декабря предотвратили 51 попытку незаконного пересечения границы, 21 декабря - 58, а 22 декабря - 18. В течение прошлой недели было предотвращено 435 попыток незаконного пересечения границы. Прежде пограничники каждый день в среднем пресекали попытки 20-30 мигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Как утверждал в начале этой недели госсекретарь министерства внутренних дел республики Димитрий Трофимов, Латвия стала главной целью гибридной атаки со стороны Белоруссии.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 3 584 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 445 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают армия и батальон специального назначения Госполиции Латвии.