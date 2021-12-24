МИД ДНР: заявление украинского командования указывают на возможный срыв перемирия

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Последние противоречивые заявления военного руководства Украины заставляют усомниться в приверженности Киева соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявила в пятницу глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Наблюдая за медийной гиперактивностью украинской стороны, мы продолжаем испытывать недоумение от непоследовательности и даже противоречивости заявлений ее официальных лиц в том, что касается заявлений о приверженности режиму прекращения огня. <...> Понимая, что все заявления украинской стороны делаются для западных стран-кураторов, которые поспешили высказаться в поддержку Украины, мы все равно вынуждены обозначить свою крайнюю обеспокоенность подобным подходом со стороны Украины к своим письменно зафиксированным обязательствам по соблюдению режима прекращения огня", - заявила Никонорова.

Она напомнила, что вскоре после заседания контактной группы 22 декабря появилось совместное заявление министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, "в котором спикеры хоть размыто, но заверяют мировое сообщество в последовательном и неуклонном соблюдении режима прекращения огня, в том числе требований мер по его усилению от 22 июля 2020 года в части условий открытия ответного огня".

Однако на следующий день, отметила Никонорова, Залужный повторил на брифинге тезис, что украинским военнослужащим "никто не запрещал" вести ответный огонь. Но после в комментарии СМИ он вновь заявил о соблюдении украинской стороной договоренностей, которые, по его словам, четко регламентируют формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы со стороны оппонентов. "Ни в одном из указанных заявлений нет даже попытки объяснить, какие условия подразумевает "формат открытия огня в ответ", - подчеркнула она.

Никонорова добавила, что в результате прицельной стрельбы со стороны ВСУ утром 23 декабря один из жителей Донецка получил множественные ранения. При этом 24 декабря украинская сторона распространила информацию о якобы имевших место двух нарушениях режима прекращения огня со стороны ДНР. "Указанных нарушений в действительности просто не было", - подчеркнула она.

"В течение двух дней было сделано три противоречащих друг другу заявления и выдвинуто ложное обвинение, что вынуждает сомневаться в желании Украины соблюдать меры от 22 июля 2020 года. Надеемся, что украинская медийная активность не является прикрытием для будущих военных провокаций на линии соприкосновения", - подчеркнула глава МИД ДНР.

Дополнительные меры

В Донбассе с июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма. Однако Киев отказался выполнять это требование. В сентябре этого года Залужный прямо заявил об отсутствии у подчиненных ему командиров подразделений ограничений на открытие ответного огня, отметив, что такие решения принимаются на месте.

Дезавуирование этого заявления украинским командованием является одним из требований, которые выдвигают представители Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины при обсуждении вопросов безопасности.