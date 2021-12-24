Глава офиса Зеленского заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Вашингтоном

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Украины постоянно координируют свои действия с партнерами в США. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в опубликованном в пятницу интервью изданию "Фокус".

"Я хочу еще раз особо подчеркнуть: мы постоянно координируем наши действия с американскими партнерами. Например, лично я достаточно часто контактирую с советником (помощником - прим. ТАСС) президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, и у нас сложились очень доверительные отношения", - сказал Ермак. Он отметил, что при сотрудничестве со всем западными партнерами действует принцип, что никакие вопросы, касающиеся Украины, не решаются без ее участия.

По его словам, Запад придерживается позиции, что вопрос членства Украины в НАТО должен решаться Киевом и членами альянса. "В последних опубликованных российской стороной документах прослеживается их взгляд на европейскую безопасность. Но, если вы посмотрите комментарии наших западных коллег, там четко звучит, что вопрос НАТО - исключительно вопрос Украины и членов альянса. Россия никоим образом не имеет права влиять на это", - утверждал Ермак.

При этом он заявил, что "категорически не согласен, что кто-то может влиять на позицию" Украины. "Мы недавно вернулись из Брюсселя, где состоялось огромное количество встреч, и у всех наших коллег есть общая позиция. Любые вопросы европейской безопасности просто не могут рассматриваться без Украины", - добавил Ермак.

Он высказал мнение, что декларации западных партнеров "о готовности к более решительным действиям в поддержку [Украины] в случае кардинального усиления эскалации очень важны", но Киев "ждет реальных действий", хотя "помощь Украине и координация усилий уже беспрецедентные".