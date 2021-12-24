Представители РФ, ДНР и ЛНР обсудят на форуме "Русский Донбасс" результаты интеграции

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Парламентарии и представители исполнительной власти России на форуме "Русский Донбасс" обсудят с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) результаты интеграции. Об этом в пятницу сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу "Русского центра".

По ее данным, второй по счету форум пройдет в ДНР 27-28 января 2022 года. "В ходе форума будут озвучены результаты интеграции Донбасса с Российской Федерацией, стратегии развития ДНР и ЛНР в едином социально-культурном и экономическом пространстве России", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители региональных органов исполнительной власти РФ, депутаты Народных советов (парламентов) ДНР и ЛНР, члены правительств республик, руководители промышленных предприятий, представители научного сообщества и общественности.

Работа будет идти по пяти направлениям: образование и наука, культура, экономика, строительство и инвестиции, деятельность некоммерческих организаций. Программа включает пленарное заседание и тематические секции.

Первый интеграционный форум прошел в Донецке 28-29 января этого года, на нем была представлена доктрина "Русский Донбасс" в качестве идеологической платформы политики Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие собрало около 400 делегатов, в том числе из России. Доктрина состоит из четырех разделов, касающихся значения и положения республик, этапов формирования русского Донбасса, а также его будущего.