Глава офиса Зеленского заявил, что референдум по Донбассу на Украине пока не обсуждается

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Проведение референдума по Донбассу пока не обсуждается на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью, опубликованном в пятницу на сайте украинского издания "Фокус".

"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что, если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет", - сказал он.

Зеленский заявлял в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось 10 декабря, что он не исключает проведение такого референдума.

Ермак также заявил об отсутствии единого согласованного мирного плана. "Что касается мирного плана, есть несколько вариантов, в том числе предложенный несколько месяцев назад Германией и Францией - это так называемые кластеры. Все мирные планы, в том числе дорожная карта, должны базироваться на Минских соглашениях. Первая строка в них - дата, 2015 год, в любом случае сегодня на базе этого документа необходима дорожная карта, учитывая, что уже практически 2022-й. Есть разные интерпретации, пока единого согласованного документа не существует, но мы не перестаем искать различные варианты", - сказал он.

На востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, после госпереворота в Киеве начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В этих условиях в Донбассе состоялся референдум по вопросу самоопределения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, подписанный участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года. Одним из требований этого документа является предоставление региону на законодательном уровне особого статуса. Но выполнение этого пункта, как и всей политической части Минских соглашений, блокируется Киевом. Для выхода из переговорного тупика республики Донбасса в сентябре 2020 года внесли предложение подготовить в рамках Контактной группы дорожную карту по выполнению всего комплекса Минских соглашений и внести ее на одобрение Верховной рады, но украинская сторона отказывается согласовывать этот документ.