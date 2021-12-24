Заседание межправкомиссии России и Эфиопии состоится в начале 2022 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Эфиопия обсудят развитие двусторонних отношений на заседании межправительственной комиссии, которая запланирована на начало следующего года. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

"В начале следующего года мы планируем провести заседание двусторонней межправительственной комиссии, чтобы оценить достигнутые на данный момент успехи. Будем обсуждать это и обозначим направления для новых хороших достижений", - отметил дипломат.

Он указал, что эфиопская сторона находится в постоянном контакте с МИД РФ по текущей ситуации в стране, но призывает не дожидаться конца внутреннего кризиса для дальнейшего наращивания сотрудничества. "Не только после завершения операции [по борьбе с повстанцами], мы и сейчас сотрудничаем и продолжим эту работу. Мы призываем российский бизнес и инвесторов продолжать сотрудничество с Эфиопией. Основные процессы идут нормально, мы будем и дальше взаимодействовать с Россией в двустороннем и многосторонних форматах во всех сферах", - подчеркнул посол.

По его словам, Эфиопия высоко оценивает уровень двусторонних отношений и позицию РФ, которая поддерживает страну на международных площадках. "В Совбезе ООН Россия всегда поддерживала Эфиопию. Через Совбез ООН на Эфиопию много раз пытались наложить санкции, но Россия и другие дружественные страны помогли нам", - отметил посол.