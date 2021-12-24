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Страны Запада призвали Ливию как можно быстрее утвердить новую дату проведения выборов

США, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия также призвали сформировать окончательный список кандидатов в президенты

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. США, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия призвали Ливию как можно быстрее утвердить новую дату проведения выборов. Об этом говорится в заявлении, которое распространил МИД Германии в пятницу.

"Мы призываем ливийские власти уважать желание ливийского народа о скорейших выборах, быстро определить окончательную дату голосования окончательный список кандидатов в президенты", - говорится в сообщении.

В среду избирком Ливии официально объявил о переносе голосования, рекомендовав парламенту провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. В заявлении отмечалось, что вопрос о назначении новой даты голосования теперь находится в ведении Палаты представителей. В нем также указывалось, что отсрочка была вызвана несовершенством избирательного законодательства в части, касающейся права судей обжаловать решения избиркома, в результате чего комиссия не смогла обнародовать окончательный список кандидатов и организовать голосование, "несмотря на полную техническую готовность к выборам".

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СШАГерманияВеликобританияИталияФранцияЛивия
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