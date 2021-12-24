Оппозиция Абхазии намерена обратиться в Госдуму из-за высказываний депутата Колесникова

СУХУМ, 24 декабря. /ТАСС/. Оппозиция Абхазии намерена обратиться в комитет по этике Государственной думы Российской Федерации в связи с высказываниями депутата Олега Колесникова, назвавшего события в Сухуме 21 декабря попыткой государственного переворота. Об этом заявил председатель оппозиционного Абхазского народного совета Адгур Ардзинба на пресс-конференции в пятницу.

Абхазская оппозиция в минувший вторник провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, когда оппозиционеры пытались прорвать кордон и войти на территорию парламента. В итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров. Переговоры президента и представителей от оппозиции проходили более часа, и ближе к полуночи 21 декабря участники акции протеста разошлись, огласив перед этим резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти Аслана Бжании.

"Вчера [23 декабря] произошел, на мой взгляд, вопиющий факт. Депутат Государственной думы РФ Колесников Олег Алексеевич, давая интервью Абхазскому государственному телевидению стоя на третьем этаже администрации президента, дал публичную оценку событиям 21 декабря, назвав это попыткой государственного переворота. Хочу обратиться к депутату, что не ему давать оценку событиям 21 декабря, для этого в Абхазии есть правоохранительные органы. По этому факту мы обратимся в комитет по этике Госдумы, в МИД Абхазии и посольство России в Абхазии. Хотим, чтобы они дали соответствующую оценку", - сказал Ардзинба.

Он напомнил, что Колесников является членом комитета Госдумы по защите конкуренции. "Если депутат приехал по своим личным вопросам, может каким-то бизнес-интересам, то во внутренние дела вмешиваться не нужно", - добавил Ардзинба.