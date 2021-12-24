Кличко выступил в защиту Порошенко после выдачи ордера на его арест прокуратурой Украины

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко выступил в защиту бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как в пятницу офис украинского генпрокурора постановил арестовать его по обвинениям в госизмене и содействии терроризму в связи с делом о закупке угля в неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Те действия, которые происходят сегодня по пятому президенту Украины (Порошенко - прим. ТАСС), вредят государству", - написал Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале. Мэр Киева, который является лидером партии УДАР, напомнил, что Украина сталкивается с серьезными вызовами и внутри, и у ее границ. "Подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины", - считает Виталий Кличко.

"Что думает весь мир, когда два президента одной страны (нынешний глава государства Владимир Зеленский и бывший Петр Порошенко - прим. ТАСС) конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг?", - задается вопросом мэр Киева. Кличко заявил, что настоящий враг Украины "известен", имея в виду Россию, которая решением парламента признана на Украине "страной-агрессором". Он напомнил, что Украина находится "давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса". Мэр Киева заявил, что "сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил". "Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!" - заявил Кличко.

Ранее в пятницу издание "Главком" сообщило, что исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около $37 млн), сообщило издание. Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, сообщило в пятницу агентство "Украинские новости".

Порошенко, который сейчас находится за пределами Украины, обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". В частности, дело касается закупок угля в Донбассе. По тому же делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом.

Петр Порошенко и Виталий Кличко были одними из лидеров акций протеста на площади Независимости в Киеве в конце 2013 - начале 2014 года, получивших название "майдан". Эти беспорядки привели к госперевороту, свержению президента Виктора Януковича и вооруженному конфликту в Донбассе. Порошенко был избран президентом в 2014 году, занимал эту должность до 2019 года.