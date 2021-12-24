Азербайджан разместит силы спецназа в Гадрутском районе Карабаха

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Подразделения спецназа Азербайджана будут размещены в Гадрутском районе в Карабахе. Об этом заявил в пятницу президента республики Ильхам Алиев, выступая на открытии воинской части в этом районе.

По его словам, в ней "будут дислоцироваться силы специального назначения". "Создание бригад "коммандо" - для нас новшество. В Азербайджане создаются не одна, не две, а много таких бригад, которые способны выполнить любую военную задачу. <…> Это значительно повысит мощь нашей армии", - сказал президент.

Как передает пресс-служба главы государства, Алиев указал, что "после войны мы не остановили процесс строительства армии и не уменьшили выделяемые на нее расходы, а наоборот, увеличили". "Реализуются новые контракты, подписанные после войны, на их основе уже завозятся самое современное оружие, техника для оснащения азербайджанской армии", - сказал он.

Президент отметил, что приобретение военной техники, увеличение военных расходов, а также повышение зарплаты военнослужащих свидетельствуют о том, что "несмотря на окончание войны, процесс строительства армии не будет остановлен". "Опыт войны показал нам, где у нас сильные стороны, а где недостатки. Недостатков было немного, но они были, поэтому война стала для нас незаменимым опытом", - добавил он.

Алиев, которому сегодня исполнилось 60 лет, также посетил город Шуша в Карабахе, который объявлен культурной столицей Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта в Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе.