ООН поддерживает диалог РФ и США по дипломатической собственности

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций поддерживает консультации России и США по проблеме дипломатической собственности. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы поддерживаем контакты между Россией и США по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

ООН также призывает США как страну пребывания штаб-квартиры всемирной организации позволить заниматься своей работой аккредитованным российским дипломатам.

"Мы призываем страну пребывания позволить аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", - добавил он.

Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша привлечь США к ответственности за нарушения международного права в связи с захватом дипломатической собственности РФ в штате Нью-Йорк. По словам Захаровой, Гутерришу необходимо предпринять практические шаги для официального запуска процедуры арбитража против Соединенных Штатов.

Ранее представитель России на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по взаимодействию со страной пребывания Сергей Леонидченко указал на проблемы с получением российскими дипломатами, направляющимися для работы в ООН, американских виз. Представитель РФ призвал генерального секретаря ООН задействовать специальный механизм арбитража для урегулирования этого вопроса.