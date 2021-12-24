Власти ДНР отменили комендантский час на новогодние праздники и Крещение

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) отменил действие комендантского часа в ДНР на новогодние и рождественские праздники с вечера 31 декабря до утра 7 января, а также на православный праздник Крещения, отмечаемый 19 января. Об этом сообщило в пятницу Донецкое агентство новостей со ссылкой на распоряжение руководителя ДНР.

Согласно этому документу, действие режима комендантского часа в ДНР временно приостанавливается с 23:00 часов 3 января 2022 года до 05:00 часов 7 января 2022 года. При этом, поскольку 31 декабря и 1, 2 января выпадают на пятницу, субботу и воскресенье соответственно, в эти дни комендантский час также не действует.

Согласно распоряжению Пушилина, комендантский час не будет действовать и с 23:00 часов 18 января 2022 года до 05:00 часов 19 января 2022 года, на православный праздник Крещения.

Глава ДНР 31 мая этого года приостановил действие режима комендантского часа по выходным дням, с вечера пятницы до утра понедельника, до середины сентября, потом эта мера несколько раз продлевалась, в последний раз - до 1 февраля. Теперь отмена комендантского часа была распространена на длинные праздничные нерабочие дни в январе. В апреле глава ДНР сообщил планы поэтапной отмены комендантского часа. Первым этапом предусмотрена отмена ограничений летом в выходные дни.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большей части территории ЛНР с начала августа до начала октября, а затем продлил эту меру до 1 февраля.

На территории ДНР и ЛНР режим комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов) был введен в начале вооруженного конфликта в 2014 году.