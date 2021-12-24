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Премьер Пакистана поддержал слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Имран Хан отметил, что эту позицию надо распространять среди лидеров немусульманского мира, чтобы бороться с исламофобией

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря, /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан положительно воспринял слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбление пророка Мухаммеда не является выражением свободы и творчества. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка (мир ему и благословение) не является "выражением свободы", - заявил Хан.

"Мы мусульмане, особенно мусульманские лидеры, должны распространять это послание среди лидеров немусульманского мира, чтобы бороться с исламофобией", - подчеркнул пакистанский премьер.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" - это не свобода творчества. По словам российского президента, оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам". Президент в целом подчеркнул важность свободы творчества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссияХан, Имран
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