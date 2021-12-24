Талибы за последнее время исключили из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) за последние месяцы исключило из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов Альханафи Вардак.

"С момента создания в "Исламском эмирате Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства - прим. ТАСС) комиссии "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов" - прим. ТАСС) из рядов ИЭА были исключены 1 895 неблагонадежных человек. Среди них есть целый ряд руководителей провинций и полевых командиров", - подчеркивается в тексте.

В конце сентября талибы создали комиссию "Тасфийе ас-Саф", которая должна следить за моральным обликом боевиков и наказывать провинившихся. В декабре также был сформирован специальный комитет, который призван заниматься вопросами реорганизации и повышения эффективности новой афганской армии. По заверениям "Талибана", в состав обновленных ВС Афганистана будут мобилизованы не менее 150 тыс. бойцов, включая тех, кто состоял на службе при прежнем режиме. Кроме того, радикалы постепенно вводят в систему военного образования основы религиозного и идеологического воспитания.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.