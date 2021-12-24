Пашинян приедет в Санкт-Петербург на саммит СНГ, где проведет встречу с Алиевым

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что примет участие в предстоящем 28 декабря неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге и на полях мероприятия намерен провести неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я поеду на эту встречу (неформальный саммит СНГ - прим. ТАСС). Пока о двусторонней встрече [с Алиевым] речи не идет, но неформальная встреча, скорее всего, состоится", - сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашинян заявил, что Армения заинтересована в заключении мирного договора с Азербайджаном и начале переговоров по нему.

"Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались говорить на эту тему, и не собираемся отказываться", - сказал Пашинян.

Пашинян и Алиев на прошлой неделе встречались в Брюсселе. Они провели первую встречу 14 декабря при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. По итогам встречи Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги. Согласно договоренности, железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными таможенными и пограничными правилами на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран. В заявлении Мишеля по итогам встречи также отмечалось, что ЕС предоставит миссию экспертов для помощи Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации границы.

На следующий день состоялась еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, организованная при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.