Качиньский считает, что ФРГ стремится к федерализации и ЕС и созданию "Четвертого рейха"

ВАРШАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Германия хочет построить федеративный Европейский союз под предводительством Берлина, и назвал эти планы созданием "Четвертого рейха". С такими заявлениями он выступил в опубликованном в пятницу интервью "Ежедневной польской газете".

По словам Качиньского, новое немецкое правительство стремится к федерализации ЕС и хочет подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение. "Если мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то нас бы по-разному деградировали. А безумие энергетической трансформации, не считаясь с экономическими и социальными издержками, привело бы в течение десятилетия польские семьи к бедности", - указал он.

Как добавил политик, есть страны, которые "не проявляют энтузиазма по поводу перспективы создания на базе ЕС Четвертого Германского рейха". "Этот термин не является чем-то предосудительным, речь ведь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому (Первый рейх - Священная Римская империя германской нации - надгосударственный союз, существовавший с 962 по 1806 год - прим. ТАСС). Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений", - разъяснил Качиньский.

По его мнению, основным инструментом, используемым в этой деятельности, является Европейский суд, который вынес несколько решений в отношении Польши, вызвавших острую критику польских властей. "Сформулирован ничем не подтвержденный тезис о том, что суд ничто не ограничивает. То есть не положения договоров, а его постановления являются источником закона. Он может свободно интерпретировать европейское право и делать из него по сути узурпаторские выводы", - указал политик.

"Можно сказать, что европейские институты радикально отвергли [европейские] договоры". "Договоры в ЕС перестали действовать, и новым законодателем стал суд ЕС", - сказал Качиньский.