DPA: советник канцлера ФРГ хочет обсудить в январе с Козаком украинский конфликт

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер в четверг провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Стороны собираются встретиться в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины, отмечает агентство.

Плётнер в ходе разговора высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине и призвал Россию к деэскалации. Он выступил за продолжение сотрудничества в рамках нормандского формата. "Целью Германии остается возобновление работы формата", - цитирует агентство источник в кабмине.