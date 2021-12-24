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Кризис на Украине
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DPA: советник канцлера ФРГ хочет обсудить в январе с Козаком украинский конфликт

По данным агентства, стороны обсудили это по телефону

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер в четверг провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Стороны собираются встретиться в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины, отмечает агентство.

Плётнер в ходе разговора высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине и призвал Россию к деэскалации. Он выступил за продолжение сотрудничества в рамках нормандского формата. "Целью Германии остается возобновление работы формата", - цитирует агентство источник в кабмине.

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Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
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