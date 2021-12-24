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Ереван не против вступления Баку в ЕАЭС, если это внесет вклад в мирное развитие

Как отметил премьер-министр Армении, нелогично создавать новый источник конфликта при продвижении вперед в переговорах по разным вопросам

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС, если этот шаг будет способствовать мирному развитию региона. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, премьер Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Если мы увидим, что этот шаг внесет свой вклад в нашу повестку дня, то есть откроет эру мирного развития региона, - конечно (Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС - прим. ТАСС). Если мы продвигаемся вперед в переговорах по ряду вопросов, было бы нелогично создавать новый источник конфликта", - сказал Пашинян.

10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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