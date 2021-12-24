Пашинян не исключил встречу с Эрдоганом

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если спецпредставители по армяно-турецкому диалогу проведут успешные переговоры.

"Идеи о встречи с Эрдоганом нет, но если переговорный процесс между [спецпредставителем Армении] Рубеном Рубиняном и его турецким коллегой будет успешным и процесс созреет до этого момента, то, конечно, за ним должны последовать встречи на высоком уровне. То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдет моя встреча с Эрдоганом", - сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, Рубинян является главным переговорщиком по армяно-турецким вопросам, но в одиночку он не может принимать решения. "Вся политическая команда в ответе", - отметил премьер.

В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.