Половина жителей ФРГ недовольна организацией кампании вакцинации от коронавируса

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Каждый второй житель Германии по прошествии года с начала кампании по вакцинации против коронавируса оказался недоволен ее организацией. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

В опросе, проводившемся с 21 по 23 декабря, принял участие 2 061 человек. 19% респондентов "крайне недовольны", а 31% опрошенных "скорее недовольны" тем, как проходила кампания по вакцинации населения в ФРГ в течение последних 12 месяцев. При этом лишь 31% немцев оказались "скорее довольны" и 7% "очень довольны" организацией кампании по иммунизации против коронавирусной инфекции. Еще 7% участников исследования не предоставили никакой информации по данному вопросу.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии 26 декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 61,3 млн немцев (73,7% населения), полностью привиты порядка 60 млн человек (70,7%), ревакцинированы около 35% жителей страны.

В ходе кампании используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.