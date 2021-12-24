Италия направит еще один корабль в состав сил ООН у берегов Ливана

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, прибывший в Бейрут с визитом, сообщил в пятницу, что его страна направит еще один корабль в состав Оперативного морского соединения Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Морисом Слимом.

"Италия продолжит выполнять свои обязательства по отношению к Ливану и пополнит морские силы ООН еще одним кораблем, - сказал он. - Кроме того, мы готовы оказать помощь военно-медицинской службе ливанской армии, предоставить необходимую технику и оборудование".

Слим высоко оценил уровень военного партнерства с Италией и ее ключевую роль в миротворческих силах, размещенных на юге страны для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня на ливано-израильской границе. Глава Минобороны поблагодарил Гуэрини за приглашение посетить Рим для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества.

ВСООНЛ командует итальянский генерал Стефано дель Кол, численность сил составляет 10 368 военнослужащих из 45 государств. Миротворческие морские силы насчитывают шесть судов, два вертолета и 854 военнослужащих.

Гуэрини побывал накануне Рождества по григорианскому календарю в лагере итальянских миротворцев. Их контингент самый крупный в составе ВСООНЛ и насчитывает 1,8 тыс. человек.

Инцидент на юге

Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил штаб-квартиру ВСООНЛ в Эн-Накуре и призвал все стороны уважать свободу передвижения миротворцев, что, по его словам, имеет решающее значение для выполнения возложенного на них мандата. Гутерриш подчеркнул, что "ооновские силы должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей зоне своих операций, как это согласовано с правительством Ливана и как того требует резолюция 1701 Совета Безопасности ООН".

В среду произошел инцидент в поселке Шакра на юге страны, где нападению жителей из числа сторонников шиитской партии "Хезболлах" подверглись финские миротворцы, производившие съемку пограничных районов. Толпа вела себя агрессивно и повредила патрульные машины, выручили финнов военнослужащие ливанской армии, которые помогли им покинуть поселок.

Заместитель главы информационной службы ВСООНЛ Кэндис Ардиель осудила "нападение на тех, кто служит делу мира", потребовав от властей Ливана провести расследование инцидента и наказать виновных.