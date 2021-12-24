Талибы приветствовали слова Путина о недопустимости оскорблений в адрес пророка Мухаммеда

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом сообщил в пятницу назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter .

"Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда - это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, руководство "Талибана" приветствовало слова российского лидера о необходимости освободить активы Центрального банка Афганистана.

В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" - это не свобода творчества. По словам российского президента, оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".

Отвечая на вопрос о перспективах признания власти талибов в Афганистане, российский лидер указал, что Москва будет исходить из реалий и "из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы". Вместе с тем он подчеркнул необходимость "разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных, прежде всего американских, банках, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объеме афганскому народу".