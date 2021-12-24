Лидер Приднестровья предложил президенту Молдавии обсудить пути урегулирования конфликта

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский предложил президенту Молдавии Майе Санду обсудить возможности всеобъемлющего урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра. Об этом говорится в письме Санду, которое опубликовала в пятницу пресс-служба приднестровского лидера.

"Убежден, что сегодня у нас есть шанс решить историческую задачу - завершить один из наиболее затянувшихся конфликтов в Восточной Европе. Не ограничиваясь обсуждением отдельных политических, социально-экономических и гуманитарных проблем, мы можем, а значит и должны, сделать следующий шаг - сесть за стол переговоров и начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в опубликованном послании.

Красносельский предложил на личной встрече или в ином согласованном формате обсудить основы такого урегулирования. Это уже второе обращение приднестровского лидера в адрес президента Молдавии. В начале декабря он призвал разблокировать переговорный процесс.

Ранее Тирасполь отказывался обсуждать политические вопросы, на этом настаивал Кишинев. В Приднестровье же предлагали сконцентрироваться на устранении барьеров и улучшении жизни людей на обоих берегах Днестра, продолжить тактику малых шагов для укрепления доверия.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году стороны даже не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой.