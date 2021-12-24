В Приднестровье возмущены решением Молдавии чествовать своих участников конфликта

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Решение парламента Молдавии объявить 2022-й годом участников приднестровского конфликта, воевавших с молдавской стороны, вызвало возмущение в Приднестровье. В комментарии, размещенном на сайте МИД непризнанной республики, говорится, что Тирасполь неоднократно призывал Кишинев дать соответствующую официальную оценку трагическим событиям на Днестре начала 90-х годов, без чего невозможен реальный прогресс в урегулировании конфликта.

"Сегодня голосами 72 депутатов парламента, Молдова фактически поставила политико-правовую точку в этом вопросе, героизируя и чествуя комбатантов, которые так и не извлекли уроков из войны с Приднестровьем, продолжая и сейчас угрожать приднестровскому народу. Этот политический жест Молдовы свидетельствует о том, что даже по истечении почти тридцати лет со времени тех трагических событий современное поколение молдавских политиков весьма далеко от зрелого понимания всей глубины ответственности за принимаемые решения, особенно когда они носят фатальный ошибочный характер", - говорится в документе.

Парламент Молдавии объявил 2022-й годом участников приднестровского конфликта, защищавших с молдавской стороны территориальную целостность страны. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании в пятницу голосами проевропейской Партии действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду. Авторы закона напомнили, что в приднестровском конфликте со стороны Молдавии погибло около 300 человек и ранено 370. Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) предложили, чтобы в этих мероприятиях приняли участие и жители непризнанного Приднестровья, где в ходе конфликта погибли и пропали без вести около 650 человек, ранено 899.

Приднестровский конфликт

В Молдавии и Приднестровье 2 марта ежегодно поминают погибших в конфликте, правда, делают это раздельно, несмотря на призывы международных посредников проводить в этот день совместные мероприятия. Остановить братоубийственную войну удалось после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий были введены российские миротворцы.

Сегодня мир в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России, Украины, - посредника ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

При этом сегодня власти Молдавии выступают за смену миротворческих сил на гражданскую миссию под международным мандатом, власти Приднестровья, где считают российских военных гарантами мира, категорически против.