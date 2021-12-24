СМИ: на Украине вновь не смогли избрать антикоррупционного прокурора страны

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Комиссия по отбору кадров в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины снова не смогла набрать достаточного количества голосов для избрания главы САП, на чем настаивает Запад. Об этом в пятницу сообщило интернет-издание "Украинская правда".

Результаты конкурса не смогли утвердить, так как не хватило голосов для принятия решения. Глава комиссии Екатерина Коваль назвала причиной случившегося необходимость согласовать с офисом генпрокурора Украины ряд вопросов, касающихся допуска кандидатов к государственной тайне. Дата следующего заседания не названа.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек - четырех представителей совета прокуроров и семи представителей, делегированных Верховной радой. Ранее комиссия по результатам конкурса определила двух кандидатов на должность главы САП, которыми стали детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Клименко и прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк. После этого комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы определить дату заключительного этапа отбора.

21 декабря состоялось заседание комиссии с участием дипломатов США и других стран Группы семи (G7), аккредитованных в Киеве. Когда члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по итогам собеседований, они не смогли сойтись во мнении, объявлять ли победителя конкурса. Иностранные члены комиссии требовали сделать это без промедления, а Коваль высказала опасение по поводу легитимности такого результата в связи с решением Окружного административного суда Киева, который фактически заблокировал конкурс по избранию главы САП. В итоге все представители Рады, кроме одного депутата, не поддержали голосование, и для избрания главы САП не хватило голосов. Послы G7 выразили свое разочарование таким исходом.

Ранее посольства ЕС и США на Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Киева. Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Этот пост до сих пор вакантен.