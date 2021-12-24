Глава Молдавии выразила надежду, что напряженность вокруг Украины разрешится мирно

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что напряженная ситуация вокруг Украины разрешится мирным путем.

"Единственное разумное решение - это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", - сказала Санду в пятницу вечером в эфире телеканала РТР-Молдова, отвечая на вопрос ведущего о напряженности, возникшей вокруг Украины. Она выразила надежду, что "все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения". По ее словам, в Кишиневе "очень обеспокоены этой ситуацией", и "рассматривают разные сценарии, стараясь быть готовыми к любым вызовам".

Санду напомнила, что российские войска находятся на территории Молдавии, которая является нейтральной страной. "В Конституции прописано, что Молдавия - нейтральная страна. Об этом знают все страны, у них нет войск на территории Молдавии. Войска есть только у Российской Федерации. И нейтралитет Молдавии будет полным, когда на нашей территории не будет никаких иностранных войск", - подчеркнула Санду.

В Приднестровье расквартирована Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их вывоз был заблокирован приднестровскими властями после обострения внутримолдавских отношений в 2004 году.

Российские военные были направлены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.