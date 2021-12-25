Генсек ООН призвал власти и повстанцев в Эфиопии наладить общенациональный диалог

ООН, 25 декабря. /ТАСС/. Правительственные силы Эфиопии и повстанцы штата Тыграй должны воспользоваться ситуацией с отводом войск для налаживания общенационального диалога. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН приветствует заявление правительства Эфиопии о том, что силы национальной обороны остановятся на нынешних позициях. Генеральный секретарь также приветствует объявление Народного фронта освобождения Тыграя [НФОТ - прим. ТАСС] о выводе сил из регионов Амхара и Афар", - отмечается в тексте.

"Антониу Гутерриш призывает все стороны воспользоваться данной возможностью, прекратить боевые действия в ходе длящегося год конфликта, предпринять все шаги для обеспечения столь необходимого гуманитарного содействия, вывода иностранных сил и урегулирования политических разногласий путем инклюзивного общенационального диалога", - говорится в заявлении.

Как сообщило в четверг радио Sheger со ссылкой на главу правительственной службы коммуникаций Легессе Тулу, правительство Эфиопии отдало своим войскам приказ оставаться на достигнутых позициях после освобождения штата Амхара. Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире. МИД Эфиопии заявил об отказе вести переговоры с фронтом освобождения Тыграя, назвав его террористической организацией.