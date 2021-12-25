NYT: США могут предоставить Украине разведанные, чтобы противостоять вторжению России

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. США работают над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут Киеву противостоять якобы планируемому вторжению со стороны России. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

В число обсуждаемых Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом мер входит перенаправление ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники Украине. Кроме того, американская администрация рассматривает возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере. По информации издания, США и Великобритания уже направили ряд специалистов в этой области на случай "киберудара по Украине"

Газета утверждает, что информация США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинские военные могли предотвратить атаку.

Спецслужбы США, согласно источникам газеты, уже предоставляют Украине доступ к гораздо большему количеству материалов, чем до приписываемого РФ наращивания военных сил.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.