Власти Мали отвергли обвинения стран Европы и Канады о размещении наемников ЧВК

ТАСС, 25 декабря. Правительство Мали отвергает обвинения ряда стран Европы и Канады о предполагаемом размещении подразделений частной военной компании (ЧВК) в этой африканской стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальной странице правительства страны в Facebook .

В четверг внешнеполитическое ведомство Франции распространило совместное заявлении глав МИД 12 стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады о том, что решение властей Мали заключить контракт с ЧВК "Вагнер" вызывает сожаление и может лишь ухудшить ситуацию с безопасностью в регионе.

Согласно заявлению, правительство Республики Мали "в официальном порядке отрицает эти безосновательные обвинения и требует, чтобы доказательства были предоставлены ему из независимых источников". Правительство страны также напомнило, что "участвует лишь в межгосударственном партнерстве с Российской Федерацией, своим историческим партнером", и попросило "судить его по действиям, а не по слухам". При этом непосредственно ЧВК "Вагнер" в данном заявлении не упоминается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 сентября на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к ЧВК из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Как сообщил в начале октября официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни, французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия ЧВК "Вагнер". Яни также отметил, что "не знает, заключали ли власти Мали соглашение с "Вагнером" или нет".

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Гоита был назначен главой государства на переходный период.