Швеция повысила уровень боеготовности из-за ситуации на Украине

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден считает кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным. На фоне возросшей общей напряженности Швеция повысила уровень своей боеготовности, рассказал он в опубликованном в субботу интервью газете Dagens Nyheter.

"Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ", - заявил Бюден.

Особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В 2015 году решением парламента туда были возвращены военные части для потенциальной защиты острова. В прошлом году - на фоне российских военных учений - на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление.

"В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях", - сказал главнокомандующий.

На вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Микаэль Бюден ответил утвердительно. "Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем [пыл противника], показывая, что стоим в стартовой позиции", - подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.