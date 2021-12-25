СМИ: в Стамбуле задержали иностранных террористов из-за связей с ИГ

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Турции задержала по меньшей мере девять террористов-иностранцев в связи с причастностью к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в субботу газета Sabah.

По информации источников газеты, подозреваемые готовили теракты. Они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных полицией в пяти районах Стамбула, во время которых были также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов. На данный момент национальность задержанных не уточняется.