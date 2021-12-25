{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Стамбуле задержали иностранных террористов из-за связей с ИГ

По данным газеты Sabah, полиция также изъяла электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Турции задержала по меньшей мере девять террористов-иностранцев в связи с причастностью к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в субботу газета Sabah.

По информации источников газеты, подозреваемые готовили теракты. Они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных полицией в пяти районах Стамбула, во время которых были также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов. На данный момент национальность задержанных не уточняется.

Теги
Турция
Путин и Вучич обсудили ВТС и дополнительные поставки газа
Разговор состоялся по инициативе сербской стороны
Читать полностью