Мятежники-хуситы обещали ответить на интенсивные удары саудовских ВВС по Йемену

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек погибли и получили ранения в результате атак саудовских ВВС на населенные пункты в йеменских провинциях Саада, Ходейда и Эль-Махвит. Об этом, как сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, заявил в Сане в субботу представитель вооруженных формирований мятежников-хуситов генерал Яхья Сариа. По его информации, противник нанес свыше 40 ударов по наземным целям, что привело к разрушениям важных инфраструктурных объектов.

"Мы обещаем Саудовской Аравии нанести болезненные удары по ее территории в ответ на эскалацию агрессивных действий против йеменского народа", - подчеркнул генерал. Ранее Сариа заявил о запуске трех баллистических ракет по военным базам в южной саудовской провинции Джизан.

В пятницу два человека погибли при минометном обстреле хуситами одного из промышленных предприятий в Джизане. Командование возглавляемой Эр-Риядом коалиции заявило, что в ответ на вылазки йеменских мятежников ведет подготовку "к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права".

Интенсивные воздушные атаки на контролируемые хуситами провинции Йемена последовали за обстрелом 16 декабря пятью баллистическими ракетами базы ВВС имени саудовского короля Халеда в районе Хамис Мушит. Кроме того, с февраля мятежники ведут наступление на богатую нефтью провинцию Мариб и пытаются взять ее под контроль.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.