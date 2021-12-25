DPA: власти ФРГ в 2021 году одобрили поставки вооружений на рекордную сумму в €9 млрд

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Предыдущее правительство ФРГ при Ангеле Меркель за 2021 год одобрило контракты на поставки вооружений на сумму в €9 млрд, что стало рекордом. Об этом сообщило агентство DPA в субботу со ссылкой на данные министерства экономики.

Сумма почти на €1 млрд превысила рекорд 2019 года.

Лидером по объему закупок стал Египет. Для этой страны одобрены заказы на €4,34 млрд. Причем почти вся эта сумма складывается из контрактов, заключенных за девять дней до отставки кабмина Меркель.

Агентство указывает на то, что министры в тот момент были исполняющими обязанности и вряд ли им стоило одобрять столь крупные контракты в последние дни работы. Кроме того, правительство заявляет, что придерживается рестриктивной политики в области поставок вооружений.