Единственный на востоке Украины памятник воинам УПА восстановили в Харькове

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Восстановленный памятный знак бойцам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) открыли в Харькове. Об этом в субботу сообщило агентство Укринформ.

В Молодежном парке в центре Харькова появился восстановленный в первоначальном виде памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, отметило агентство, уточнив, что это единственный подобный памятник на востоке Украины.

По словам местных активистов, относительно этого памятного знака, открытого в октябре 1992 года, совершены более 100 актов вандализма: его обливали красной краской, разбивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывали фундамент, похищали основные композиционные элементы. В апреле 2013 года, например, памятник снесли неизвестные с помощью тяжелой техники, впоследствии на его месте установили металлический крест, который тоже был уничтожен в феврале 2014 года. Через несколько месяцев там соорудили временный памятный знак в виде таблицы на фундаменте, но он тоже спустя полгода был поврежден взрывом.

С инициативой восстановления памятника выступила общественная организация "Союз украинской молодежи", которая при поддержке меценатов собрала необходимые средства и воссоздала памятный знак - большой гранитный камень с надписью - "Украинской повстанческой армии".

Об УПА

Украинская повстанческая армия - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Второй мировой войны ОУН сотрудничала с немцами и вела борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА, которая действовала против советских партизан и подразделений Красной армии.

В 1943-1945 годах УПА принимала активное участие в украинско-польском этническом конфликте, в частности была организатором так называемой Волынской резни - массового уничтожения польского гражданского населения, проживавшего в Волыни. Жертвами тех событий стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

После восстановления советской власти на территории Украины УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов - Степану Бандере и Роману Шухевичу - на Украине устанавливают памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называют улицы.