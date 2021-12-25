Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Во время переговоров [министры] обсудили двусторонние отношения и последние события на Южном Кавказе", - сказал собеседник агентства.

20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщал, что Турция "все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном".

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.