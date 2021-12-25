Смерть принца Филипа и семейные традиции стали главными темами телеобращения Елизаветы II

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в рождественском телеобращении к нации в субботу поделилась своими переживаниями после смерти супруга герцога Эдинбургского Филипа, а также указала на важность сохранения семейных традиций.

"Хотя для многих Рождество - это время великого счастья и хорошего веселья, для тех, кто потерял своих любимых, это может быть тяжелым праздником. В этом году я особенно понимаю, почему. Однако на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего ненаглядного Филипа меня утешали теплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал. Его восприятие своей службы, интеллектуальное любопытство и способность выжать удовольствие из любой ситуации - он был неудержим. Огонь в его глазах, наполненных озорством, был столь же ярок в конце его жизни, как и при нашей первой встрече", - сказала 95-летний монарх, выступление которой транслировалось по телевидению.

"Но жизнь, разумеется, состоит как из знакомств, так и из прощаний. Я и моя семья сильно скучаем по нему. Я знаю, что он также сильно хотел, чтобы мы наслаждались Рождеством. Мы чувствовали его присутствие, как миллионы людей по всему миру, когда готовились к Рождеству", - отметила Елизавета II, которая в память о принце Филипе приколола на красное платье работы британского модельера Анджелы Келли брошь в виде сапфировой хризантемы. Именно это украшение будущая королева носила во время медового месяца в ноябре 1947 года, который пара провела в поместье Броадлендс на юго-востоке Англии.

Кроме того, Ее Величество разместила на столе, за которым она сидела во время обращения к нации, совместную фотографию с супругом, сделанную в 2007 году в Броадлендсе, куда они приехали, чтобы отметить 60-летнюю годовщину медового месяца. Само выступление Елизаветы II было записано в Белой гостиной в Виндзорском замке, где монарх второй год подряд проводит Рождество, отказавшись в условиях пандемии коронавируса от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до столетия два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард.

Сохранение традиций

Елизавета II в телеобращении отдельно остановилась на том значении, какое имеет Рождество в контексте объединения семей. "Из-за ковида мы снова не можем праздновать так, как нам бы хотелось, но мы все равно имеем возможность насладиться многими счастливыми традициями. Будь то пение рождественских песен, если мелодия знакома, или украшение елки, получение и вручение подарков и просмотр фильмов, концовка которых нам известна. Неудивительно, что семьи так часто чтят свои рождественские ритуалы", - сказала она.

Ее Величество в ходе выступления также обратила внимание на необходимость проявления особой заботы по отношению к детям, которые способны смотреть на мир другим, незамутненным взглядом. "Они учат нас тому, что рождение - это появление чего-то нового с бесконечным потенциалом. Это смысл рождественской истории, который делает ее настолько универсально привлекательной", - отметила монарх.

Елизавета II выразила надежду, что отмечаемый ею в следующем году платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне "станет возможностью для всех людей разделить чувство общности друг с другом" и поводом "смотреть в будущее с уверенностью".