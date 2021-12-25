Талибы опровергли достижение договора с Турцией и Катаром об эксплуатации аэропорта Кабула

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает переговоры с представителями Турции и Катара об эксплуатации аэропорта Кабула и четырех других афганских аэропортов на постоянной основе. Об этом заявил в субботу назначенный радикалами пресс-секретарь министерства транспорта и гражданской авиации во временном правительстве Афганистана Имамуддин Ахмади, тем самым опровергнув распространенные ранее сведения о достижении соглашения между сторонами.

"Турецко-катарская техническая группа прибыла в Кабул в четверг и провела встречи с техническими специалистами "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС). Эти консультации будут продолжены, и в ближайшее время будет достигнута договоренность с учетом национальных интересов нашей страны", - приводит слова представителя талибов местный телеканал Tolo News.

24 декабря агентство Anadolu сообщило, что Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с представителями талибов по вопросам управления пятью аэропортами в Афганистане, включая кабульский аэропорт.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта афганской столицы были сильно повреждены из-за царившего в нем хаоса при эвакуации преимущественно граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев, а также из-за произошедшего 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

Между тем в конце ноября агентство Reuters со ссылкой на источники информировало о том, что ОАЭ ведут переговоры с талибами о получении права на эксплуатацию аэропорта Кабула, чтобы тем самым, в частности, уменьшить дипломатическое влияние Катара в Афганистане.

В Афганистане на текущий момент функционируют 24 аэропорта. Аэропорты в провинциях Кабул, Балх, Герат, Кандагар и Хост используются и для осуществления международных рейсов, остальные - только для внутренних.