СМИ: турецкий беспилотник атаковал курдский район Кобани в Сирии

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат турецких ВВС нанес удар по одному из жилых домов в городе Кобани на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу курдское агентство Firat.

По его данным, в результате атаки погибли два человека, еще семь получили ранения. Кобани (арабское название - Айн-эль-Араб) расположен в 126 км от Алеппо на восточном берегу реки Евфрат. В этом городе бойцы курдских "Сил народной самообороны" (СНС) одержали свою первую победу на террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2015 году.

Агентство Firat не уточняет, имеются ли среди погибших при налете турецкого беспилотника курдские бойцы. Кобани и соседний с ним Манбидж (40 км от Алеппо) служат базами отрядов СНС, которые совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой.

Во вторник под обстрел турецкой артиллерии попали четыре поселка на севере провинции Хасеке. В результате погибли две женщины и пожилой мужчина, еще не менее 10 человек получили ранения, в том числе дети.

Ранее газета Asharq Al-Awsat сообщала, что Анкара ведет подготовку к операции по расширению зоны безопасности, которая была создана в 2017 году в треугольнике между пограничными городами Джераблус, Эль-Баб и Аазаз на севере провинции Алеппо. В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от города Алеппо. Турция провела также в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы в провинциях Хасеке и Ракка.