Оскорбивший Байдена по телефону американец объяснил свои действия

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Отец четвертых детей Джаред Шмек, который во время рождественской телефонной линии с президентом США Джо Байденом допустил неподобающие в адрес главы государства высказывания, считает, что не выказывал тем самым какого-либо неуважения. Об этом пишет в субботу газета The Oregonian.

В пятницу первая чета страны традиционно проводила телефонное общение с юными американцами в канун Рождества. Шмек во время линии поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: "Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!" Противники американского лидера в консервативных кругах используют эвфемизм "Вперед, Брэндон!" вместо нецензурного ругательства в адрес главы Белого дома.

Звонивший позднее утверждал, что не хотел быть грубым. "Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу", - сказал он. Попавшему в неоднозначную историю жителю штата Орегон 35 лет, он работает в электрокомпании, до этого шесть лет служил в полиции. По его словам, высказывания не содержали неуважения по отношению к президенту.

Шмек заявил, что не является сторонником экс-президента США республиканца Дональда Трампа, при этом охарактеризовал себя как "свободно мыслящего американца и последователя Иисуса Христа". Отец четверых детей рассказал, что не был в курсе трансляции разговора. Однако, по его утверждению, после произнесенной злополучной фразы, звонок был разъединен. Шмек объяснил свои высказывания шуткой. "Теперь же на меня нападают за то, что я воспользовался своей свободой слова", - сказал он.

Фраза "Вперед, Брэндон!" стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует "Вперед, Брэндон!" С тех пор эта фраза используется с целью оскорбить Байдена, в США она появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ. Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом.