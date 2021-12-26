Reuters: Германия не разделяет уверенности США в намерении России вторгнуться на Украину

ТАСС, 26 декабря. Власти Германии не разделяют уверенности США в том, что Россия готовится к вторжению на Украину. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Как отметили собеседники агентства, Берлин заинтересован в снижении напряженности. Кроме того, источники отметили, что целью Германии остается скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.

Также Reuters информировал, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора договорились встретиться в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. Ранее об этом сообщало агентство DPA.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.