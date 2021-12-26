{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Nikkei: в Японии могут засекретить патенты на технологии, применимые в военной сфере

По данным издания, речь идет, в частности, о ядерных и квантовых технологиях

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии планирует засекретить местные патенты на технологии, которые могут быть использованы иностранными государствами в военных целях. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

Речь идет, в частности, о ядерных и квантовых технологиях. Разработчики соответствующих технологий также не смогут подавать заявку на регистрацию этих патентов в других странах. Засекретив документы, правительство Японии компенсирует прибыль, которую могли бы получить владельцы патентов за 20-летний период лицензирования. Таким образом японские власти рассчитывают предотвратить утечку за рубеж чувствительной информации.

Ожидается, что соответствующая норма может вступить в силу в 2023 финансовом году (начнется с апреля 2023 года).

Теги
Япония
ФРГ пересмотрит политику экспорта вооружений
Как сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, власти работают над законом, который "еще более четко будет регулировать критерии возможности поставок"
Читать полностью