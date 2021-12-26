{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ВВС иранского КСИР на учениях смоделировали удар по израильскому реактору

По данным агентств Fars, атака "прошла с очень высокой точностью"

ТАСС, 26 декабря. Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом в воскресенье сообщило иранское информационное агентство Fars.

По его данным , ВВС КСИР "смоделировали атаку на [израильский] ядерный реактор Димона в ходе военных учений "Великий пророк - 17", состоявшихся на юге страны". Как указывает агентство, "модель реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками". Отмечается, что атака по модели реактора "прошла с очень высокой точностью".

20 декабря силы КСИР начали пятидневные военные учения "Великий пророк - 17" на побережье Персидского залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж". Учения проводились в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.

Теги
Иран
Кризис на Украине
Бывший представитель Госдепа по Украине призвал к превентивным санкциям против России
Курт Волкер также потребовал от европейцев более активно добиваться от России отказа от "агрессивного поведения", выражая недовольство тем, что Европа ведет себя "относительно тихо"
Бывший представитель Госдепа по Украине призвал к превентивным санкциям против России
Читать полностью