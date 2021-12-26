СМИ: ВВС иранского КСИР на учениях смоделировали удар по израильскому реактору

ТАСС, 26 декабря. Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) смоделировали на учениях удар по израильскому атомному реактору, расположенному рядом с городом Димона в пустыне Негев. Об этом в воскресенье сообщило иранское информационное агентство Fars.

По его данным , ВВС КСИР "смоделировали атаку на [израильский] ядерный реактор Димона в ходе военных учений "Великий пророк - 17", состоявшихся на юге страны". Как указывает агентство, "модель реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками". Отмечается, что атака по модели реактора "прошла с очень высокой точностью".

20 декабря силы КСИР начали пятидневные военные учения "Великий пророк - 17" на побережье Персидского залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж". Учения проводились в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.