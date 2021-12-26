На Украине набирает голоса петиция за отмену нового порядка воинского учета женщин

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Электронная петиция об отмене нового порядка обязательного воинского учета для женщин на Украине, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей, зарегистрирована на сайте офиса президента. За данную инициативу проголосовали более 6 тыс. человек, сообщается на сайте в воскресенье.

"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313 (расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет - прим. ТАСС)", - говорится в петиции. Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято "без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации".

Для того, чтобы данная петиция была передана на рассмотрение президента, ее должны поддержать не менее 25 тыс. человек.

22 декабря был опубликован приказ Минобороны Украины, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. В оборонном ведомстве даже уточнили, что беременные и женщины с несовершеннолетними детьми на Украине также будут обязаны встать на воинский учет. Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, как сказано в приказе, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет). а состояние здоровья определит военная медкомиссия.

Критика приказа

Данное решение раскритиковали украинские политики и эксперты. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что стране понадобится до двух лет, чтобы поставить на воинский учет женщин в соответствии с этим списком. А в парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвали этот приказ "детским и наивным замыслом чиновников от обороны и безопасности", который призван "раздуть бумажную обороноспособность". Украинский военный эксперт Олег Стариков выразил мнение, что такой приказ приведет к панике и вспышке ковида.