ЕС хочет хороших отношений с Россией, но ставит их в зависимость от ситуации с Украиной

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз желает хороших отношений с Россией, но ставит их в зависимость от ситуации с Украиной. Об этом заявила в воскресенье глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос газеты Le Journal du Dimanche.
Излагая позицию ЕС по ситуации вокруг Украины, она отметила, что "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями". "Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО, - сказала фон дер Ляйен. - Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации".
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.