ЕС хочет хороших отношений с Россией, но ставит их в зависимость от ситуации с Украиной

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз желает хороших отношений с Россией, но ставит их в зависимость от ситуации с Украиной. Об этом заявила в воскресенье глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос газеты Le Journal du Dimanche .

Излагая позицию ЕС по ситуации вокруг Украины, она отметила, что "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями". "Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО, - сказала фон дер Ляйен. - Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.