{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января

В пресс-службе альянса отметили, что находятся в контакте с РФ относительно этой встречи
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Christian Marquardt - Pool/Getty Images
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Christian Marquardt - Pool/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", - сообщили в пресс-службе альянса.

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
Кризис в Сирии
СМИ: сирийские военные преградили путь колонне бронемашин США в провинции Хасеке
По данным агентства SANA, сирийские солдаты не угрожали оружием и не открывали предупредительного огня
Читать полностью