Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", - сообщили в пресс-службе альянса.