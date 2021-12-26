Американский эксперт заявил, что Россия является сверхдержавой, и Западу пора это осознать

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Россия является сверхдержавой на международной арене, а не находящейся в упадке страной, как ее характеризует западная пресса, и США должны осознать это. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Hill статье занимающегося вопросами международных отношений американского профессора Эндрю Летема.

Он подчеркивает, что "сообщения об упадке России сильно преувеличены". "Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада Советского Союза 25 декабря ровно три десятилетия назад. После падения с пьедестала сверхдержавы, государство-преемник Советского Союза регулярно характеризовалось как "угасающая держава", "бывшая держава" и "держава в упадке", - отметил профессор Колледжа Макалестера (штат Миннесота).

Однако, подчеркивает политолог, "такие характеристики сильно вводят в заблуждение", а "миф о российском упадке - это именно миф". "Действительно, они совершенно не правы. Россия уже не является той геополитической страной на грани коллапса, которой она была в постсоветский период. Она также не является "статистом" на мировой арене, каким ее часто изображают в западной прессе, - указал Летем. - На самом деле, все совсем наоборот: Если смотреть беспристрастно и спокойно с политическим прагматизмом, Россия однозначно является "сверхдержавой" - страной, обладающей как значительными инструментами национальной мощи, так и желанием использовать эти инструменты для влияния на политические решения во всем мире, - отмечает профессор. - И любая американская глобальная стратегия, достойная своего названия, должна учитывать этот неоспоримый факт".

Признание России сверхдержавой

Он отметил, что "Москва провела радикальную модернизацию и усовершенствовала ядерные и обычные силы страны, добившись ошеломляюще впечатляющих результатов". "Аналогичным образом, можно не сомневаться, что Москва способна использовать "мягкие" и "острые" силовые возможности великой державы", - добавил Летем. "Наконец - и это очень важно - одним из ключевых компонентов статуса сверхдержавы всегда было самовосприятие. <...> И можно не сомневаться, что Россия воспринимает себя именно так", - считает профессор. Таким образом, продолжил он, "остается мало сомнений, что Россия является сверхдержавой", она обладает всем необходимым для этого.

В связи с этим Летем призывает США признать этот факт, а также то, что сейчас идет "эпоха многополярного соперничества сверхдержав". "Заблуждаться в том, что это что-то другое - "холодная война II" или другая подобная недоаналогия, в которой США являются "единственной оставшейся сверхдержавой" - значит в корне неверно понимать геополитическую обстановку, в которой мы находимся сегодня. И наоборот, осознание реалий российской мощи и места России в международном порядке - это шаг на пути к стратегической ясности. Принимая во внимание возможные последствия, нам бы не помешало сделать этот шаг", - заключил профессор.