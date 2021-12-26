NYT: неопытность команды Зеленского может усугубить трения России и США

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Неопытность окружения президента Украины Владимира Зеленского в дипломатии и военной области может привести к ужасным последствиям, что усугубит трения между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times .

В статье отмечается, что по мере подготовки Украины к возможному конфликту с Россией, растет беспокойство в отношении неопытности окружения Зеленского. "Это может привести к ужасным последствиям, при этом не только для Украины. Непрофессиональные шаги могут стать поводом для войны, что значительно усугубит напряженность между Россией и США", - говорится в публикации.

По мнению газеты, нынешний украинский лидер набрал к себе в команду людей, в основном не имеющих какого-либо опыта в дипломатии или военных действиях. Утверждается, что Россия якобы сосредоточила войска на границе с Украиной на севере, востоке и юге. Издание отмечает, что, несмотря на обучение и предоставляемую Соединенными Штатами технику, украинские военные вряд ли смогут остановить российские войска.

Гипотетическое полномасштабное вторжение на Украину станет "крупнейшими военными действиями в Европе со времен Второй мировой войны", укрепит разделение континента на Запад и Восток, а также приведет к гибели большего числа военнослужащих с обеих сторон, а также мирных жителей на Украине, утверждается в публикации. Каких-либо доказательств якобы агрессивного поведения России в тексте не приводится.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.