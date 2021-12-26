СМИ: британских военных инструкторов эвакуируют из Украины в случае конфликта

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Daily Express , ссылаясь на источники в армии Соединенного Королевства.

По словам собеседников издания, в ближайшее время британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции "Орбитал" по подготовке украинских военных, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из страны в случае якобы возможного ввода российских войск на ее территорию. Решение об эвакуации, отмечают источники, будет принимать начальник штаба совместных операций ВС Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд, которому дважды в день докладывают о ситуации на российско-украинской границе.

"Он будет тщательно оценивать воздействие любого вмешательства на нашу способность вывести военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке", - сказал источник Daily Express.

По данным издания, британские военные, размещенные в городе Яворов Львовской области, при необходимости отправятся к польской границе. Тот же маршрут эвакуации у небольшой группы британских штабных офицеров в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.