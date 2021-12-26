Президент Чехии заявил о риске терактов в Европе из-за "капитуляции НАТО в Афганистане"

ПРАГА, 26 декабря /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает возможными новые теракты в Европе в результате "капитуляции НАТО в Афганистане". Об этом он заявил в воскресенье в рождественском обращении к жителям республики, которое транслировали местные телеканалы.

"С точки зрения безопасности международная ситуация ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, - подчеркнул он. - В результате этого к власти в данной стране снова пришло террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов" (на штаб-квартиру Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года - прим. ТАСС)".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.